O turista din Israel si-a pierdut borseta cu mii de euro pe Transfagarasan

Alfata pe Transfagarasan cu motocicleta, o turista din Israel si-a pierdut borseta in care avea atat actele personale, dar si banii. Norocul tinerei a fost ca borseta i-a cazut in apropiere de refugiul Savamont Arges, iar salvatorii s-au implicat imediat ce au vazut incidentul si au inceput misiunea de cautare a proprietarei borsetei."Colegii nostri au observat ca unui motociclist i-a cazut ceva din mers, iar acel ceva era o borseta cu euro, dolari si shekeli in valoare de cateva mii de euro ... citeste toata stirea