O ursoaica agresiva din Italia, care a ucis o tanara ar putea fi muata in sanctuarul din Zarnesti.Ursoaica Jj4 din Italia, care a ucis in aprilie o tanara care facea jogging in regiunea Trentino-Alto Adige, ar putea fi mutata in Romania, in rezervatia de ursi cunoscuta drept "sanctuarul de la Zarnesti", transmite agentia ANSA, citata de Rador, informeaza G4media.In ultimele zile, s-a semnat acordul definitiv intre Brambilla si sefa rezervatiei, Cristina Lapis: in caz de transfer, sanctuarul ... citeste toata stirea