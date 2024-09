O vacanta de neuitat, Fagaras - Moldova

Voluntarii din Fagaras au organizat un stagiu de pregatire in Republica Moldova. Trainingul a fost destinat tinerilor din raionul Floresti si a facut parte din parteneriatul "Uniti prin fapte bune", initiat in anul 2023, intre Asociatia "Doamna Maria Brancoveanu" din Fagaras si Asociatia obsteasca ,,ADV Moldova". Deplasarea a avut loc in perioada 27 august - 2 septembrie la Liceul Teoretic "Miron Costin" din orasul Floresti si la biserica ortodoxa "Nasterea Maicii Domnului" din satul Hartop. ... citește toată știrea