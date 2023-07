Cu binecuvantarea IPS Dr. Laurentiu Streza, Mitropolitul Ardealului, in cadrul Protopopiatului Brasov, in perioada 3-9 iulie 2023, s-a desfasurat tabara de vara pentru copii cu varste intre 8-14 ani, la Centrul Socio-Cultural "Sfanta Eugenia" din Tarlungeni.Activitatea a fost coordonata de parintele Dr. Nicolae Sebastian Mosoiu. "Ne dorim ca toti participantii sa fie intr-un progres, sa se intoarca acasa cu starea aceea de bine din lucrarea lui Hristos in inima lor, din frumosul naturii si al ... citeste toata stirea