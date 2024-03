O veche brosura emisa de Salvamont in perioada comunista prezenta mai multe superlative ale judetului Brasov, din punctul de vedere al iubitorilor muntelui. Cele mai multe dintre ele - cele naturale - au ramas aceleasi, insa unele create de om s-au mai schimbat.Una din paginile brosurii are o rubrica intitulata "Stiati ca...", de care romanii care au trait in perioada comunista isi amintesc foarte bine, deoarece era prezenta in orice almanah, revista sau chiar in calendare. Nu putini erau ... citește toată știrea