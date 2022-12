O veste trista in pragul Craciunului. A murit Carmen Dobrescu, fost director al Operei Brasov

Opera Brasov a anuntat joi, 22 decembrie, trecerea in nefiinta a doamnei Carmen Dobrescu - director si regizor al Operei Brasov in perioada 1979 - 1984, respectiv 1993 - 2000.Nascuta in 10 iulie 1933, in Giurgiu, doamna Carmen Dobrescu a urmat cursurile de Regie Opera ale Conservatorului de Muzica "Ciprian Porumbescu" din Bucuresti (1952 - 1957).In perioada 1957 - 2002, in calitate de regizor, a realizat un numar impresionant de emisiuni si filme muzicale, acoperind intreaga gama de genuri: ... citeste toata stirea