O victorie cat o infrangere

Elevii Scolii Gimnaziale nr. 2 din Brasov vor mai face, o perioada, orele de sport in sali improvizate, dupa ce Primaria Brasov va trebui sa rezilieze un contract privind reconversia salii de gimnastica care sta nefolosita de aproximativ un an, dar si unul prin care, in curtea scolii, ar fi urmat sa fie amenajat un balon pentru spoturile de echipa. Rezilierea celor doua contracte se va face ca urmare a unei decizii definitive a instantei, care a anulat o hotarare de Consiliu Local din 23 ... citește toată știrea