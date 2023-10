O aparitie mai putin obisnuita, in ultimele zile, in Parcul Tractorul este o vulpe. Aceasta a inceput deja sa se imprieteneasca cu oamenii si da tarcoale locurilor de joaca in speranta ca va gasi sau va primi ceva de mancare arata BizBrasov.ro.Se pare ca vulpea a decis sa se stabileasca in zona si-a facut chiar si o vizuina la marginea parcului, inspre liniile de cale ferata, unde ar avea si pui, dupa cum sustin unele persoane care au observat-o in ultimele zile.Aceasta pare inofensiva, dar ... citeste toata stirea