O zi a durat "protectia"

Doua zile a durat "protectia" hartiei data de Politie agresorului unei femei din Rupea. Pe 9 aprilie, in jurul orei 16.30, aceasta s-a trezit cu sotul ei la locul de munca (pe strada Republicii din oras), care, de la geam, ii striga ca o omoara. S-a emis un ordin de protectie provizoriu, iar barbatul a fost retinut in arest, 24 de ore.Joi, 11 aprilie, in jurul orei 17.00, aceeasi femeie suna din nou la 112: cand s-a intors acasa, sotul agresiv o astepta in curtea casei. "La fata locului s-a ... citește toată știrea