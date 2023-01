O zi atipica in popota Politiei: Boschetarii, serviti de politisti

Persoane fara adapost, din munipiul Brasov, au fost, in ultimele zile ale anului 2022, oaspetii politistilor brasoveni. In cadrul campaniei "De sarbatori, iti vizitezi bunicii?", initiata de Inspectoratul de Politie Judetean Brasov, oamenii legii au ales sa doneze meniul pentru o zi, de la cantina unitatii, pentru a putea oferi o masa calda semenilor fara adapost."Constienti fiind ca, in aceasta perioada din an multe persoane varstnice raman in singuratate, fara a putea fi vizitate de familie, ... citeste toata stirea