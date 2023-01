O zi ca-n aprilie, la Brasov

Temperaturile din aceste zile au batut toate recordurile pentru luna ianuarie. Miercuri, la Turnu Magurele, s-au inregistrat 22,4 grade, cea mai ridicata temperatura masurata vreodata in luna ianuarie in Romania. Si la Brasov, si miercuri, si joi, soarele si temperaturile de primavara i-au scos pe multi romani din casa si acestia au pornit in excursii si plimbari. "Asa ceva nu prea am vazut in luna ianuarie. Am fost in Poiana Brasov, ne-am plimbat pe acolo, am fost si cu telecabina si e foarte ... citeste toata stirea