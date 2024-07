O zi cu meniu "Baltata Romaneasca", la Rasnov

Duminica, 14 iulie, de la ora 10:00, fermierii si pasionatii de mancare de calitate sunt invitati pe Valea Rasnoavei, la evenimentul "Zilele Baltatei Romanesti - Carne de manzat Premium", care promoveaza produsele de Baltata Romaneasca si rasa in general, anunta Agrointeligenta.La eveniment, publicul se va putea delecta cu o varietate de preparate din carne de Baltata, provenind de la exemplare tinere, pana in 24 de luni, din fermele proprii."Vom promova, dupa cum am spus, produse din carne ... citește toată știrea