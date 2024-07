O zi cu schimb de haine in parcul central al Brasovului

Echipa CUMEA lanseaza cea de-a treia editie a Cinematecii CULMEA, cu tema fast-fashion, in weekendul 12-13 iulie la Brasov in Parcul Titulescu. Intrarea este libera la toate activitatile: proiectii de film, targ second-hand si atelier de croitorie."Industria textila si a modei este a doua cea mai poluanta industrie din lume. Indiferent daca hainele tale nu se mai potrivesc sau nu sunt in stil, 57% din hainele aruncate, nevandute si folosite ajung la gropile de gunoi. Pe masura ce ... citește toată știrea