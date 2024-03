O zi de control pe linie silvica: 3 soferi si 2 padurari, amendati

In cursul zilei de vineri, 22 martie, politistii din cadrul Biroului pentru Protectia Fondului Forestier si Piscicol au verificat modului de respectare a prevederilor legale in ceea ce priveste utilizarea SUMAL 2.0 de catre transportatorii de materiale lemnoase de pe raza judetului Brasov. "S-a constatat ca trei transportatori de materiale lemnoase verificati, din judet, nu au respectat obligatia legala de a se inregistra ca transportator profesionist in aplicatia SUMAL 2.0 dupa transportul ... citește toată știrea