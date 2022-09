O zi de luni obisnuita pentru pompierii din tara: 1.345 de situatii de urgenta si 35 de incendii

Pompierii din intreaga tara au intervenit, in cursul zilei de luni, pentru stingerea a 35 de incendii, precum si in cazul altor 128 de interventii in sprijinul comunitatilor, a informat, marti, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU).In total, in 24 de ore, salvatorii au gestionat 1.345 de situatii de urgenta, majoritatea dintre acestea fiind pentru acordarea primului ajutor persoanelor aflate in dificultate.Astfel, 1.175 de persoane au fost asistate medical de catre ... citeste toata stirea