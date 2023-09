In acest weekend, cavalerii teutoni si domnitele au readus istoria la viata in cea de-a 11-a editie a festivalului "Cavalerii Teutoni se intorc in Cetatea Feldioara".Pentru doua zile, 2 si 3 septembrie, Feldioara si-a recapatat aerul de cetate medievala, domnitele si cavalerii au invadat strazile comunei, iar intreaga suflare a fost incantata de acordurile muzicii de odinioara."Ne-am bucurat de atmosfera medievala, de paradele cavalerilor si domnitelor, de luptele dintre cavaleri, de ... citeste toata stirea