O zi de toamna dedicata echipei: TotalEnergies Marketing Romania la cules de mere in Ozun

Cu entuziasm si spirit de echipa, angajatii TotalEnergies Marketing Romania au luat parte pe 9 septembrie 2024 la o activitate de cules mere in livada din Depozitul de Bitum Ozun, judetul Covasna.Scopul evenimentului a fost de a aduna cat mai multe mere, care vor fi ulterior transformate in chipsuri delicioase si sanatoase, astfel incat echipa si partenerii nostri sa se poata bucura de beneficiile acestor fructe chiar si in timpul sezonului rece.Aceasta initiativa a fost nu doar o ... citește toată știrea