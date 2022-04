O zi mare pentru Brasov

Dupa cinci ani in care a functionat, provizoriu, in cladirea policlinicii, Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov s-a mutat in noul sediu. Ceremonia de inaugurare a noii Unitati de Primiri Urgente s-a desfasurat in 7 aprilie, cand este marcata Ziua Mondiala a Sanatatii, la eveniment participand, printre altii, dr. Raed Arafat - secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dar si Ciprian Catalin ... citeste toata stirea