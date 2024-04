O zi pe luna: cu telescoapele in parcul central

Si in acest an, Planetariul "Cosmonaut Dumitru Prunariu" (care functioneaza in subordinea Gradinii Zoologice Brasov) a decis sa organizeze observatii periodice ale Soarelui (observatii cu telescopul), gratuite, in Parcul Nicolae Titulescu din Brasov. Decizia vine ca urmare a interesului foarte mare manifestat de publicul larg, prezent la evenimentele desfasurate in aceeasi locatie, in anul anterior."In 20 mai, 17 iunie, 12 august si 23 septembrie, intre orele 11.00-17.00, ... citește toată știrea