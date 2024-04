O zi prin sat, la "inventar" de lemne

In cursul zilei de marti, 16 aprilie, politistii de la Sectia de Politie Rurala Hoghiz au desfasurat o actiune in localitate si in zonele invecinate, care a avut ca scop combaterea delictelor la regimul silvic, in special pentru verificarea provenientei materialului lemnos, dar si pentru prevenirea si combaterea transporturilor ilegale."In cadrul activitatilor intreprinse, au fost legitimate 10 persoane si ... citește toată știrea