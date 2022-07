Oameni care au fost: fizicianul George Manu. ,,Spuneti tuturor ca nu am facut niciun compromis!"

Un nume nestiut si total ignorat atat de oamenii de stiinta cat si de intreaga societate romaneasca actuala. Profesorul George Manu nu a fost doar un om de stiinta, ci si un luptator pentru interesele poporului roman si un martir al infernului inchisorilor comuniste, care nu a cedat in fata opresiunii si chinurilor incomensurabile la care a fost supus, el un titan al stiintei, de catre opresori analfabeti si semianalfabeti. Nu a cedat in fata acestora niciodata pana in clipa mortii. A fost darz ... citeste toata stirea