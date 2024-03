G4Media, in parteneriat cu Inquam Photos, a lansat o serie de video-reportaje cu oameni care, prin actiunilor lor, sunt sursa de inspiratie. In categoria "Oameni care inspira Romania" a fost inclusa si Caroline Fernolend, sasoaica care l-a adus pe Regele Charles la Viscri.Caroline s-a nascut in satul Viscri, in comunitatea de sasi. A facut primii ani de scoala aici, apoi la Rupea si Brasov, dar si-a dorit sa revina in sat. Dupa revolutia din 1989, cand cea mai mare parte a sasilor au plecat ... citește toată știrea