Oameni vechi si noi din APM Brasov au iesit la curatenie

Lansata in 4 aprilie de Ministerului Mediului, campania "Curatam Romania" este in plina desfasurare, inclusiv in judetul Brasov. Actiuni de ecologizare sunt derulate de primarii, de institutii publice si chiar de scoli. O actiune de ecologizare in cadrul acestei campanii a fost desfasurata in 27 aprilie de Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Brasov, in zona de picnic de la Pietrele lui Solomon, unde, duminica, 1 Mai, va fi sarbatoarea junilor.Potrivit directorului Agentiei pentru ... citeste toata stirea