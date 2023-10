Cercetatorii au modificat parti din ADN-ul gainilor pentru a impiedica in mod semnificativ transmiterea gripei aviare fara a le afecta sanatatea, o interventie care s-ar putea dovedi o modalitate simpla si rentabila de a proteja animalele si oamenii de aceasta boala, scrie Financial Times.In cadrul unui studiu publicat marti in revista Nature, cercetatorii de la Universitatea din Edinburgh, Imperial College London si Institutul Pirbright au aratat cum au modificat sectiunea din ADN-ul ... citeste toata stirea