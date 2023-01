Oamenii lemnului: Danut si povestea lui de operator pe forwarder in Spania

Un tanar roman manevreaza un forwarder de ultima generatie in padurile orasului spaniol Lugo. La cativa pasi de celebrele ziduri romane din zona, atractie turistica mondiala, intrate in patrimoniul UNESCO. Danut face echipa cu spanioli si un portughez si e privit cu ochi buni de patroni.Fiu de drujbistPovestea lui e atipica... Pentru ca nu e plecat la munca in strainatate, ca multi altii, ci e acolo de la 15 ani. Tatal sau, fasonator mecanic, a plecat ... citeste toata stirea