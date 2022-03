Oamenii pot duce ajutoare pentru refugiati si la Centrul Multicultural Educational din Sacele

Primarul municipiului Sacele, Virgil Popa a anuntat ca in oras, oamenii pot duce ajutoare pentru refugiati la Centrul Multicultural Educational.Vedem cu totii ceea ce se intampla la vecinii nostri din Ucraina , de aceea trebuie sa ne implicam si sa fim solidari cu cei aflati la nevoie. In acest sens,incepand de astazi, Primaria Municipiului Sacele pune la dispozitie un punct de colectare de produse in cadrul Centrului Multicultural si Educational Sacele ( B-dul George Moroianu Nr.17), care va ... citeste toata stirea