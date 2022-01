V-a fost rece acasa, in aceasta perioada? Ati fost nevoiti sa porniti centrala termica mai des sau sa mai puneti o patura pe dumneavoastra? V-ati imbracat mai gros? Daca in confortul de acasa ne-a fost frig, ganditi-va ce a insemnat gerul de zilele acestea pentru oamenii strazii.Directia de Asistenta Sociala are ... citeste toata stirea