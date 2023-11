Adunarea anuala nationala a Oastei Domnului a avut loc in perioada 4-6 noiembrie, la Brasov, in cadrul ansamblului parohial al Parohiei Ortodoxe Romane Triaj."Evenimentul aduna in chip minunat an de an mebrii ai Oastei Domnului din intreaga tara la Brasov si comemoreaza unul dintre cele mai importante momente din viata Oastei Domnului: intalnirea a 30 de frati impreuna cu fratele Traian Dorz in noaptea dintre 6-7 noiembrie 1976 la Poiana Brasov. Atunci, impotriva unor tendinte individuale de ... citeste toata stirea