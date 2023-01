Obiceiul la fel de nociv ca fumatul. Distruge neuronii si poate duce la diabet

Statul prelungit pe scaun poate avea efecte negative asupra sanatatii, similare cu cele ale fumatului. Ambele pot duce la probleme de sanatate cum ar fi diabetul, obezitatea si bolile de inima.Oamenii petrec mai mult timp decat oricand inainte in spatele calculatorului sau in fata televizorului, ceea ce duce la un stil de viata sedentar. Acest lucru poate avea consecinte negative asupra sanatatii, cum ar fi cresterea riscului de diabet, obezitate si bolile de inima.Un studiu publicat in ... citeste toata stirea