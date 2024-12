Obiceiuri si superstitii de Anul Nou la romani: Plugusorul, Jocul Caprei si Jocul Ursului, practicate inca din cele mai vechi timpuri

Romanii au o serie de obiceiuri si superstitii de Anul Nou. Plugusorul, Mersul cu Buhaiul, Jocul Caprei si Jocul Ursului, vasc si struguri pe masa sunt doar cateva dintre acestea.Simboluri, colinde si obiceiuri pagane marcheaza, in datina romaneasca, ultima zi a anului vechi si in prima a celui nou. In Muntenia se umbla cu capra, in Moldova cu ursul, "mascatii" sunt in Bucovina, iar in noaptea dintre ani se pun vasc, struguri si smochine pe masa, pentru belsug.Perioada cuprinsa intre ... citește toată știrea