Obiceiuri si superstitii de Ziua Crucii. Ce este bine sa faci in aceasta zi

Crestinii ortodocsi sarbatoresc Inaltarea Sfintei Cruci pe 14 septembrie,o zi cu semnificatie profunda in calendarul religios. Aceasta sarbatoare marcheaza doua momente istorice importante pentru Biserica: descoperirea Sfintei Cruci pe care a fost rastignit Iisus Hristos, in anul 335, si recuperarea Crucii de la persi, in 629, de catre imparatul bizantin Heraclius.Primul eveniment a avut loc in Ierusalim, cand imparateasa Elena, mama imparatului Constantin cel Mare, a gasit Crucea pe care a ... citește toată știrea