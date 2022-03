Obligativitatea validarii abonamentelor in autobuzele RATBV, contestata de brasoveni. Cum o explica directorul Asociatiei Metropolitane de Transport

Odata cu introducerea unor sanctiuni pentru cei care detin abonamente RATBV, dar care nu le valideaza la urcarea in mijloacele de transport, in spatiul public au aparut si o serie de reactii. Astfel, presedintele Asociatiei Metropolitane de Transport, Dragos David, a subliniat faptul ca validarea acestor titluri de calatorie este in vigoare din anul 2018 si are scopul de a monitoriza gradul de incarcare pe anumite linii, astfel incat sa se poata lua decizii pertinente pentru suplimentarea ... citeste toata stirea