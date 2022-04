Obosit, trist, stresat: asa vi se simt copiii

Doar o treime dintre elevii de clasa a VIII-a spun ca se simt pregatiti pentru examenele nationale care urmeaza, 31% dintre copiii din invatamantul secundar inferior si superior afirma ca au ramas in urma cu materia scolara, in vreme ce aproape 60% dintre elevi fac meditatii la cel putin o materie. Cei mai multi elevi se simt extenuati si coplesiti si considera ca in acest an scolar au avut nevoie de mai mult ajutor din partea profesorilor de la clasa. Copiii din mediul urban afirma in masuri ... citeste toata stirea