Ochelarii vor lua locul telefoanelor mobile

Directorul general al Meta (Facebook), Mark Zuckerberg, considera ca ochelarii inteligenti vor deveni in curand platforma dominanta. Aceasta previziune indrazneata a starnit dezbateri intense in randul expertilor din industrie si al consumatorilor.Potrivit lui Zuckerberg, tranzitia de la smartphone-uri la ochelari inteligenti ca dispozitive de calcul principale ar putea avea loc chiar in anii 2030. El preconizeaza un viitor in care smartphone-urile vor petrece mai mult timp in buzunare decat ... citește toată știrea