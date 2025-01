"Ochi de vultur" la Politia TF Gara Brasov: si-au dat seama ca au in fata o tanara hoata, urmarita national

Luni, 13 ianuarie, in timp ce efectuau activitati in scopul asigurarii ordinii si sigurantei publice, in zona statiei CF Brasov Calatori, politistii din cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Brasov au oprit pentru control, o femeie, ale carei semnalmente corespundeau cu cele ale unei persoane cautate.Astfel, dupa ce a fost ... citește toată știrea