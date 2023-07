Un ocol silvic din judetul Brasov a fost amendat de oamenii legii, in urma unui control pe linia prevenirii si combaterii faptelor ilegale, care a avut loc in 27 iulie. In urma compararii stocurilor din SUMAL 2.0 cu stocurile fizice existente intr-o platforma primara de colectare si depozitare a materialului lemnos, s-a constatat ca unitatea detinea cantitatea de 20 mc. material lemnos din speciile fag si carpen fara documente de provenienta legala.Pentru cele constatate, ocolul silvic a fost ... citeste toata stirea