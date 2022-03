Ocolitoare la Sfantul Gheorghe, iar la Fagaras, doar drum pentru animale

Municipiul Sfantul Gheorghe va avea sosea ocolitoare in doi ani. Este o artera de circulatie de 11,56 km si va costa 280 milioane de lei. Fagarasul insa nu va avea prea curand o sosea de centura chiar daca aceasta are doar vreo 6 km, o investitie de 47,7 milioane de lei, iar conducerile urbei folosesc aceasta investitie doar pentru a-i amagi pe fagaraseni in campaniile electorale. De exemplu in bugetul 2022, a fost prevazuta pentru Ocolitoarea Fagarasului doar suma de 420.000 lei. S-a angajat ... citeste toata stirea