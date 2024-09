Ocolitoare pentru Feldioara

Primaria Feldioara este dispusa sa plateasca 3.163.093 lei, cu tot cu TVA, unei firme care sa pregateasca Studiul de fezabilitate si alte studii si documentatii tehnice pentru realizarea variantei ocolitoare a comunei. Pentru finantarea investitiei, autoritatile locale din Feldioara au in plan sa acceseze bani europeni in perioada de finantare 2021 - 2027, in parteneriat cu Compania Nationala de Administrare a ... citește toată știrea