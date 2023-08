Centura Capitalei continua sa detina primul loc in topul celor mai circulate sosele din Romania, cu un trafic mediu zilnic anual de 28.419 vehicule in total, potrivit recensamantului din 2022. La recensamantul din 2015, Centura Bucuresti inregistra un trafic mediu zilnic anual (MZA) de 16.988 de vehicule.Pe a doua pozitie in topul celor mai circulate drumuri din Romania se afla Centura Brasov, cu un trafic de 26.895 de vehicule, conform datelor publicate recent de CESTRIN. scrie Economica.net. ... citeste toata stirea