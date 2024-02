Ocolitoarea Fagarasului, miza electorala a primarului PSD, si ,,practicile de tip cartel". CNSC si instanta l-au obligat pe primar sa uite de Diferit. CNSC a salvat evaporarea a 14 milioane lei din bugetul local

In spatele imaginilor din drone cu care se lauda primarul Fagarasului, PSD, este o crunta realitate. Edilul vrea sa ascunda de ochii fagarasenilor ,,afacerile": Ocolitoarea, mobilitatea urbana sau functiile platite bine din banii contribuabililor. Dar, in an electoral, miza primarului in fata cetatenilor a ramas tot Ocolitoarea. Soseaua de centura a Fagarasului a devenit parte din asa zisa ,,mafie a constructorilor", edilul municipiului fiind acuzat ca agreeaza ,,practicile de tip cartel" ale ... citește toată știrea