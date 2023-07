CNSC a ,,sapunit" din nou Primaria Fagaras, obligand-o astfel sa economiseasca peste 14 milioane de lei la investitia ,,Ocolitoarea municipiului"De 3 ani primarul Fagarasului anunta ca valoarea investitiei ,,Ocolitoarea municipiului" este de 61 milioane de lei, suma calculata, in 2020, de firma aleasa de edil, Road Construct SRL. S-au organizat licitatii pentru desemnarea constructorului, dar toate au fost cu cantec, sanctionate de autoritatile statului in domeniu. Din 2017 pana in prezent a ... citeste toata stirea