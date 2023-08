Pepiniera amenajata cu bani europeni, pepiniera din Valea Lunga din Rasnov ar putea intra in modernizare, tot printr-un proiect cu finantare nerambursabila. Astfel, Ocolul Silvic Rasnov a depus in luna mai a acestui an un proiect cu finantare prin Planul National de Redresare si Rezilienta pentru realizarea unor lucrari de modernizare, dar si pentru achizitionarea unor echipamente si utilaje. "Avem doua variante ale cererii de finantare, una cu o valoare mai mica de 200.000 de euro, iar ... citeste toata stirea