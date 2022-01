Octava de rugaciune: 8 seri in care crestinii din Brasov, cu exceptia ortodocsilor, se vor ruga impreuna

Intre 18 si 25 ianuarie va avea loc Octava de rugaciune. In acest interval de timp vor fi 8 seri in care crestinii din Brasov - cu exceptia ortodocsilor, asa cum ne-am obisnuit in ultimii ani - se vor ruga impreuna pentru unitate. Eevenimentul va debuta marti, 18 ianuarie, la Biserica Reformata de pe Calea Bucuresti nr. 53 si se va incheia marti, 25 ianuarie, la Biserica Romano-Catolica din Astra, de pe Bulevardul Stefan cel Mare nr. 2A.Ca in fiecare an, si de aceasta data Octava are un motto. ... citeste toata stirea