Octavian Jurma estimeaza prelungirea valului 5 Omicron: Riscul de reinfectare este mare atat pentru vaccinati, cat si pentru nevaccinati

Medicul Octavian Jurma estimeaza prelungirea valului 5 Omicron pana in luna Mai. El spune ca in acest moment varianta Omicron este 100% dominanta in Romania.Deoarece varianta Omicron este foarte contagioasa, medicul spune ca riscul de reinfectare este mare atat pentru vaccinati, cat si pentru nevaccinati.De asemenea, riscul de spitalizare este mult mai mare pentru persoanele nevaccinate, mai ales in cazul in cazul varstnicilor sau a celor cu boli cronice.In contextul in care marti a ... citeste toata stirea