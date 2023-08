Sa stai afara seara si sa te racoresti, dupa o zi torida incepe sa devina doar un vis frumos pentru brasovenii care locuiesc in cartierul Liziera. Mirosurile pestilentiale invaluie cartierul aproape in fiecare seara, iar petitiile locatarilor raman fara raspuns si se pare ca oficial nu exista nici un vinovat pentru acest disconfort olfactiv, iar localnicilor li s-a transmis mai "cu perdea" ca inconvenientul ar trebui sa devina o obisnuinta in viata de zi cu zi.In urma unei sesizari primite de ... citeste toata stirea