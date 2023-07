Foto: Ancuta Daisa, director executiv: "Desertificarea medicala", tot mai evidentaAugustin, Beclean, Bunesti, Lisa, Sambata de Sus, Soars si Ticus sunt localitatile din judetul Brasov fara un medic de familie sau macar un punct de lucru in care sa vina periodic un medic de familie. Prevederile noului contract cadru, intrat in vigoare de la 1 iulie, ofera sprijin pentru medicii nou-veniti care vor sa profeseze intr-o zona deficitara. "Bugetul alocat pentru perioada in care acestia pot sa isi ... citeste toata stirea