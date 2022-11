Ofertele pentru "Cornul si laptele" pentru elevii din Brasov, inca in evaluare. Urmeaza semnarea contractelor, dar nu se stie cand

Lansata in 5 septembrie, licitatia pentru achizitionarea produselor din cadrul Programul pentru Scoli al Romaniei ce vor fi distribuite in scolile din municipiul Brasov este acum in etapa evaluarii ofertelor depuse de firmele interesate sa furnizeze lactate, fructe si produse de panificatie.Astfel, pana in 11 octombrie, cand a fost data limita, Primaria Brasov a primit patru oferte, cate una pentru mere si produse de panificatie si doua pentru lactate. Luni, 31 octombrie, in timpul sedintei ... citeste toata stirea