Salariul minim brut creste din ianuarie 2023, la 3.000 de lei, cu 200 de lei impozabili, adica 1.863 de lei net.Executivul a aprobat in sedinta de joi hotararea pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, care prevede ca nivelul acestuia sa fie majorat la 3.000 lei lunar, incepand cu data de 1 ianuarie 2023, fata de 2.550 lei in ... citeste toata stirea