Excelenta Sa domnul Han Chunlin, Ambasadorul Republicii Populare Chineze in Romania, efectueaza in perioada 1-2 august prima sa vizita oficiala in judetul Brasov. Inaltul oficial, insotit de secretarul Qiao Junjie si atasatul diplomatic Qi Xinyu, a fost primit in cursul acestei dimineti, la sediul Consiliului Judetean Brasov, de presedintele Todorica Serban, alaturi de vicepresedintele Ciprian Sterpu, presedintele Camerei de Comert si Industrie (CCI) Brasov, Silviu Costea, si directorul ... citeste toata stirea