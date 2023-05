Inainte de sarbatorirea oficiala a Zilei Internationale a Copilului, Organizatia Femeilor Social-Democrate din Municipiul Brasov a organizat o petrecere speciala pentru copiii Asociatiei Copiilor cu Sindrom Down "Zambete si suflete curate". Dupa cum am promis sa sprijinim si sa aducem bucurie in viata copiilor din comunitatea noastra, ne-am tinut de promisiune si cu acest eveniment.Presedintele OFSD Municipiul Brasov, doamna avocat Ioana-Adriana Henegar, a declarat: "Suntem onorati sa putem ... citeste toata stirea